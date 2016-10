Het jubileum van een geamputeerde band

VOLENDAM - Kun je het jubileum van een band vieren als de groep niet meer bestaat? Ja, hoor. Wél als het om BZN gaat, vinden Jan Keizer en Anny Schilder. Met Volendamse buigzaamheid maken ze een concerttournee met de grootste hits van BZN, waarvan ‘Mon Amour’ veertig jaar geleden de eerste was.

Door Jan Vriend - 7-10-2016, 0:00 (Update 7-10-2016, 0:00)

BZN was de meest succesvolle band van ons land, in verkoopcijfers gerekend. De Volendammers grossierden in gouden en platina platen en hun werk werd ook in Vlaanderen, het Oostblok en...