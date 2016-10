Appel met rijk smaakpalet

Foto: Ella Tilgenkamp

Hij zat in het bankwezen en zij werkte bij de politie, maar René van der Wal en Heleen Nobel besloten het roer om te gooien en Nederland kennis te laten maken met ambachtelijk geproduceerde ciders uit Frankrijk en Engeland.

Door Nanska van de Laar - 12-10-2016, 12:00 (Update 12-10-2016, 12:00)

„Het begon allemaal te kriebelen tijdens een reis langs ciderroutes in Engeland, waar we onder de indruk raakten van dit drankje”, begint Heleen. „We zijn ieder weekend in het West-Friese Venhuizen en daar in de omgeving zijn veel fruitboomgaarden. Er is een overschot...