Solliciteren begint bij jezelf leren kennen. Je afvragen: Waar blink ik eigenlijk in uit? Waarom zou een werkgever mij eruit moeten pikken? Op acht hoog in de watertoren van Alkmaar ontdekken de vier deelnemers aan onze training Baanbrekend Solliciteren zichzelf met hulp van sollicitatiecoach Gerjan Apeldoorn en toegepast psychologe Monique Korpershoek.

Ruim voor de klokslag van negen uur staan ze onderaan de watertoren te trappelen, Annemarie de Winter, Luc Ebbeling, Pieter Roozendaal en Ida Kok. Monique Korpershoek is reeds boven, in de prachtige lesruimte met adembenemend uitzicht over Alkmaar en omgeving. Al twee sessies hebben Gerjan Apeldoorn en zijn vier cursisten afgelopen weken gedaan. Ervaringen uitwisselen hoe het is om al meer dan een jaar werkzoekend te zijn. Te vertellen wat het met je zelfvertrouwen doet als je zo lang langs de zijlijn staat en je tientallen sollicitaties nooit tot zelfs maar een gesprek leiden. Ze hebben besproken hoe iedereen op vacatures reageert en wat Gerjan daar aan creatieve ideeën aan kan toevoegen. Ze zijn naar de fotostudio van Martijn Voorhout in Alkmaar geweest die hen kosteloos van professionele foto’s voorziet en Gerjan Apeldoorn bruist van de ideeën die hij komende weken met z’n groep nog wil delen. Maar eerst vandaag de psychologe.

Metafoor

Het is gebruik geworden eerst even een rondje te maken. Hoe was ieders week? Ida schrijft met het hulp van Gerjan Apeldoorn haar eerste Baanbrekende sollicitatiebrief naar een transportbedrijf. De metafoor die ze gebruikt is gedurfd en ze gaat hem zelf afleveren in een verhuisdoos. Gerjan weet zeker dat ze wordt uitgenodigd en verwedt er een fles om. Pieter is bezig geweest z’n competenties en kernwaarden op een rij te krijgen en onderzoekt een bedrijf met een vacature. Hij heeft ook een afspraak gemaakt om op een school mee te lopen. En schetst vervolgens - als hij vertelt over het herstel van een sportblessure - een beeld van een doorzetter pur sang die de top wil halen. Luc heeft door ziekte en een kleine verbouwing afgelopen week niet veel kunnen doen, maar is bezig te reageren op twee vacatures die op zijn lijf zijn geschreven. Annemarie vertelt dat de laatste sessie veel bij haar heeft losgemaakt. Van het idee te moeten solliciteren schoot ze daardoor in een kramp, maar uiteindelijk gaat zij hier sterk uitkomen, zegt ze beslist. En wat ze ook zeker weet, ze wil een cursus NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) doen. ’Dat past bij mij.’

Ingrijpend

De psychologe vertelt dat het haar passie en kwaliteit is om mensen die door ingrijpende gebeurtenissen in hun leven uit balans zijn geraakt weer in hun kracht te krijgen. Ze geeft veel trainingen en is daarnaast verbonden aan Vluchtelingenwerk. Specifiek in situaties van werkloosheid vindt zij het belangrijk om met cursisten te werken aan sprankeling, aan netwerken en aan focus - weer die vraag wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Ze illustreert het met een kort YouTube-filmpje van de zingende buschauffeur die eigenlijk industrieel ontwerper is met een verrassende missie: armoede cool maken. Levenslustig en gepassioneerd zit hij zingend achter het stuur de passagiers blij te maken. En dan wijst hij op de automobilist in z’n Mercedes naast de bus die jaloers naar de gezelligheid in de bus kijkt. Monique Korpershoek wil maar zeggen: als je weet wat je drijft, wat je gelukkig, boos of verdrietig maakt, waarom je op aarde bent, dan kun je die missie in tal van beroepen kwijt en hoef je je keuze niet te beperken tot je opleiding of ervaring. En als het tot een sollicitatiegesprek komt, kun je haarfijn en met sprankeling uitleggen wat je drijfveren zijn en moet je mensen wel raken.

Kwaliteiten

Voor het antwoord op de vraag ’wie ben ik?’ is geen sofa nodig. Een kop koffie, medecursisten, een coach, een psycholoog en een journalist volstaan. Iedereen heeft namelijk een week de tijd gekregen om zichzelf af te vragen wat iemand in werk en privéleven goed doet. Van de toehoorders worden geen vragen verwacht, alleen dat ze na afloop aangeven welke positieve kwaliteiten iemand overbracht. Mooi om te horen met hoeveel plezier en toewijding iedereen z’n werk deed en daar erkenning en waardering voor kreeg. Mooi om vervolgens de herkenning maar ook verbazing te zien over de kwaliteiten die uit de eigen verhalen blijken. Ida de organisator en volhouder is veelzijdig en flexibel en sprankelend. Pieter is een organisatietalent en een doorzetter die geen uitdaging uit de weg gaat en zich dingen snel eigen maakt. Luc is een sociale, betrouwbare leider, oplossingsgericht, gestructureerd en internationaal. Het mooiste compliment kreeg Annemarie van haar 17-jarige dochter voor haar opvoeding. Annemarie is een echt mensenmens, net als Luc oplossingsgericht, een initiator, een dimmer: denker in mogelijkheden. Betrouwbaar.

Zulke reacties zijn goed voor het zelfvertrouwen van de kandidaten en bieden handvatten om in sollicitaties te stralen. Luc lachend: ,,Ik ben nu 55 en heb het idee dat ik mezelf nu pas een beetje leer kennen. Heel nuttig.’’ Volgende sessies gaan het over jezelf verkopen, sociale media, netwerken en hoe je bij bedrijven binnen komt. Monique Korpershoek komt terug, belooft zij.