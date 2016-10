HBO-student loopt stage bij zijn eigen ’booming’ bedrijf

Cees de Geus

Martijn Apeldoorn (22) is bij Hogeschool InHolland in Alkmaar net begonnen aan het derde jaar van de vierjarige HBO-opleiding Business Studies. Met zijn stagebegeleider heeft hij afgesproken dat hij stage gaat lopen bij… een van zijn eigen bedrijven. Want verdeeld over ’D&M PC Service’ en ’Specialist in Websites’ heeft de jonge ondernemer in Heiloo inmiddels achttien mensen in dienst. En als het aan hem ligt is het succesverhaal nog maar net begonnen.

Nog maar een jaar of vijf geleden liep Apeldoorn met...