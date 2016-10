Buitenspelen in een droom

Leuke plek? Ski’s mee en gaan! Bekijk Fotoserie

Links en rechts tienduizenden met sneeuw bedekte dennenbomen. Daar direct achter de Canadian Rockies. Voor ons nog 150 kilometer te gaan over het hoogtepunt van deze winterse tocht: de Icefields Parkway. We reizen per motorhome door Alberta in winters Canada.

Door Tekst en foto’s: Gijs Hardeman - 21-10-2016, 11:34 (Update 21-10-2016, 11:34)

In Canada hebben ze het over een motorhome als ze een camper bedoelen. En een motorhome is doorgaans groot. Die van ons is ruim acht meter lang, vierduizend kilo, zo breed als een vrachtwagen en biedt plek aan zes personen.

„Hij is groter...