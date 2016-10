Jeroen Pauw: Vaak ben ik het liefst onzichtbaar

Foto: Andreas Terlaak Nederland, Amsterdam, 10-10-2016. Portret van journalist, presentator en producent Jeroen Pauw.

Als jongen van zeventien voelde hij al de behoefte om op gezette tijden in het niets te verdwijnen. Thuis was er weinig communicatie tussen vader, moeder en zoon. Hij ging liever in z’n eentje wonen, op een bootje. Het avontuur is altijd blijven lokken, ook nu hij aan wal woont en al zeven jaar een vaste relatie heeft. „Vaak ben ik het liefst onzichtbaar, hoewel ik besef dat die woorden vreemd klinken uit de mond van iemand die dagelijks met z’n kop op tv is.”

Door Bert Dijkstra - 21-10-2016, 14:01 (Update 21-10-2016, 14:19)