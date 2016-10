RAVO veegt wereld schoon

Foto: Erna Faust RAVO is altijd op zoek naar jong technisch talent. Bekijk Fotoserie

Karel van Raaij was een techneut van het zuiverste water. Niets leverde de Alkmaarder meer plezier op dan het bedenken en ontwikkelen van machines. Ruim vijftig jaar na de oprichting in 1964 is RAVO (Van Raaij Voertuigen) uitgegroeid tot een wereldspeler voor veegmachines die straten schoon houden.De wagens zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Erg hinderlijk en irritant als je er midden in de Amsterdamse grachtengordel met de auto achter rijdt. Het lijkt maar niet op te schieten met die auto, die al borstelend en zuigend zijn vaste route aflegt en het wegdek schoon achterlaat.

Door Leo Blank - 28-10-2016, 11:08 (Update 28-10-2016, 11:08)