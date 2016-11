Voor de helft doe ik het ook

Annemieke van der Togt Tim Hofman

Tim Hofman presenteert voor BNN tv-programma’s als ’Spuiten en slikken’ en ’Je zal het maar hebben’. Hij schrijft gedichten en helpt jongeren-in-de-knel op zijn eigen Youtube-kanaal ’# Boos’. Ook zag de tv kijker hem als winnaar van ’Wie is de Mol?’. Tim woont in Amsterdam. Hier vertelt hij over zijn loopbaan.

Door Jan Vriend - 4-11-2016, 10:49 (Update 4-11-2016, 10:49)

Wat wilde je later worden?

„Schrijver of dichter. Daarom ben ik ook Nederlands gaan studeren. Uiteindelijk ben ik daarmee gestopt omdat het me niet snel genoeg ging. Ik schreef allang mijn eigen...