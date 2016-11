Op de ambulance is teamwork van levensbelang

Foto Ella Tilgenkamp Ambulanceverpleegkundige Nico Elsinga.

PURMERND - Het verschil maken door juist te handelen. Dat is de leidraad in het werk van ambulanceverpleegkundige Nico Elsinga. Zijn uitvalsbasis is de ambulancepost in Purmerend, onderdeel van Ambulance Amsterdam. Zijn tweede thuis. „Zo moet je het misschien niet noemen, maar zo voelt het wel.”

Door Nanska van de Laar - 9-11-2016, 7:08 (Update 9-11-2016, 7:08)

Als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg maakte Elsinga de overstap naar het ziekenhuis. „Eerst als algemeen verpleegkundige in het Lucas Andreas - nu OLVG-west, in Amsterdam. Daarna heb ik me gespecialiseerd in de IC verpleegkunde (intensive care)...