Leontine van den Bos zorgt goed voor Margriet

Foto PR Leontine van den Bos.

Leontine van den Bos, hoofdredacteur van Margriet, en haar team zijn aan het aftellen. Na een jaar keihard werken opent het Margriet Winter Festival vrijdag zijn deuren in de Jaarbeurs in Utrecht. In een sprookjesachtige omgeving vol winterse taferelen kunnen de bezoekers zich even een dagje ver van huis wanen.

Door Patricia Jimmink - 11-11-2016, 19:57 (Update 11-11-2016, 19:57)

Van Leontine van den Bos (59) mag de zestiende editie van het jaarlijkse evenement van Margriet beginnen. Het draaiboek is tot in de puntjes geregeld. Van den Bos: „We verwachten dit jaar...