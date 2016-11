Toon Hermans vond ’lachende tranen’ het mooist

Foto Gaby Hermans Toon Hermans in het theater. Bekijk Fotoserie

Toen Toon Hermans met zijn kleindochter Githa een restaurant bezocht kwamen er wat gasten naar hem toe. Ze vroeg: ,,Ken jij die mensen?’’. Hij kende ze niet, maar zij kenden Toon. Na zijn overlijden las ze in de krant een kop: ’De grote clown is dood’. Toen begon ze iets te begrijpen. Op 17 december is het een eeuw geleden dat haar grootvader, de grootste artiest van zijn tijd, werd geboren.

Door Hans Visser - 12-11-2016, 7:31 (Update 12-11-2016, 7:31)

Gaby Hermans dacht de zolder maar eens op te ruimen. Met...