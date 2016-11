Over een poosje

Irene Ris uit Zoeterwoude over haar dochter Dagmar (10).

Door Irene Ris - 19-11-2016, 7:00 (Update 19-11-2016, 7:00)

Door alle chemo’s in verband met borstkanker ben ik lang niet altijd de leuke en gezellige moeder die ik zou willen zijn.

Zo ook op een avond bij het naar bed brengen van mijn kinderen, waarbij ik tegen mijn dochter Dagmar zeg: ’Over een poosje ben ik weer gewoon leuk en lief’.

Ik hoopte dat ze zou zeggen: maar je bent nu toch ook leuk en lief? In plaats daarvan zei ze: ’Wanneer is over...