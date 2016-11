Een grote dierenvriend

Helga Wagemaker uit Burgerbrug is de moeder van Tobias (links op de foto).

Door Helga Wagemaker - 19-11-2016, 7:00 (Update 19-11-2016, 7:00)

Tobias was nog jong; hij zal een jaar of negen geweest zijn en was bij ons in huis de grote dierenvriend. Al een paar dagen waren we een van onze katten kwijt: Snoep, een lieve lapjeskat. Tot groot verdriet van Tobias konden we hem nergens vinden. Zijn naam roepen hielp niet en rammelen met het pak kattenvoer leverde ook niets op. Na een paar dagen accepteerden we dat Snoep...