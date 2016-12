Eén zoen en een hug?

Het is allemaal de schuld van de Fransen en de Brabanders. Wat? Dat we zo overdreven zoenen. Drie keer. Maandag is het weer zover op het werk: drie zoenen geven? Moet snel een einde aan komen, want het is niet meer van deze tijd. Twee is de max. Of wordt het zelfs één keer en een stevige hug, zoals in studentenkringen?

Door Tekst: Durk Geertsma Foto: Getty foto - 30-12-2016, 11:03 (Update 30-12-2016, 11:03)

Lilian Woltering uit Laren is er duidelijk over. Als etiquettedeskundige voert ze al enige tijd in de media actie om de...