’Werk Jane Austen verveelt nooit’

Foto Jan van Eijndhoven Anke Werner. Bekijk Fotoserie

Engeland maakt zich op voor het Jane Austen-jaar. Het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat de nog altijd innig geliefde schrijfster van ’Pride & Prejudice’, ’Sense & Sensibility’ en ’Mansfield Park’ overleed. De Nederlandse Anke Werker is al ruim twintig jaar gefascineerd door de Britse auteur. Voor haar historische roman ’Jane Austen, onder vier ogen’ kroop ze in het hoofd en hart van rebelse Jane en haar oudere zus Cassandra.

Door Paola van de Velde - 2-1-2017, 14:37 (Update 2-1-2017, 14:37)

„Al sinds mijn afstuderen in 1997 - ik ben literatuurwetenschapper...