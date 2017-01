’Kennis is ernstig overgewaardeerd’

Ralf Knegtmans: ,,Binnen twintig jaar is 45 procent van de huidige banen door automatisering verdwenen of ingrijpend veranderd.”

De wereld verandert in razend tempo. Door technologische ontwikkelingen is wat vandaag heel gangbaar is morgen alweer hopeloos gedateerd. Die voortdenderende achtbaan heeft grote invloed op bedrijven en werknemers. Wie mist de boot en haakt af? Wie is in staat zich aan te passen aan de omstandigheden en versterkt daarmee zijn kansen op de arbeidsmarkt?

Door Tekst: Leo Blank - 13-1-2017, 14:56 (Update 13-1-2017, 14:56)

Ralf Knegtmans, managing partner van het ’executive searchbureau’ De Vroedt & Thierry in Amsterdam, heeft zich volledig gespecialiseerd in de selectie van seniormanagers, directieleden en commissarissen.

De 53-jarige...