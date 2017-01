Zelf werkgeluk creëren

Als Natanja de Bruin een ziek kind heeft, mag ze van haar werkgever gerust een paar uurtjes eerder naar huis. „Hij weet dat ik de afspraken die we over mijn werk hebben gemaakt, ook nakom, desnoods door ’s avonds nog wat te doen. Hij weet ook dat ik er soms gewoon voor mijn kleine kinderen moet zijn. De ruimte die hij me biedt, geeft me rust. Alles is in balans, waardoor ik zowel van mijn werk als van mijn privéleven kan genieten. Die balans is in deze fase van mijn leven gewoon heel belangrijk.”

