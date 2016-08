Fictie

Sofi Oksanen: Norma. Vert. Sophie Kuiper. Uitg. Prometheus, €22,50.

Door Sonja de Jong - 29-8-2016, 15:31 (Update 29-8-2016, 15:32)

Het is wel even wennen, de nieuwe roman van de Finse Sofi Oksanen (1977). Na een aantal romans waarin zij de recente geschiedenis van Finland als decor gebruikte en feiten en fictie met elkaar mengde, komt zij nu met een thrillerachtig verhaal vol bovennatuurlijke trekjes. Wat warrig soms, pas tegen het eind vallen alle puzzelstukjes op hun plek. En zelfs dan blijft er nog veel te raden over. Maar wel intrigerend.

Norma heeft een...