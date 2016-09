’De zusjes’ een aangrijpende thriller

Chevy Stevens: ’De zusjes’. Vert. Daniëlle Stensen. Uitg. Cargo, € 19,90. Vijf sterren.

Door Ineke Berkhout - 5-9-2016, 8:38 (Update 5-9-2016, 8:38)

Drie zusjes wonen op het Canadese platteland. Ze zijn vaak alleen en moeten zichzelf zien te redden, omdat hun vader vanwege werk weken van huis is. Dat laatste is een verademing voor de meiden, want bij thuiskomst worden ze steevast mishandeld en vernederd door hun dronken ouweheer.

Als hij het middelste zusje bijna verdrinkt in de wc-pot is de maat vol en vluchten ze naar Vancouver. Helaas stranden ze met...