Een paar uur onbekommerd leesplezier

Het leest als een trein en het onderwerp – buurtoverlast -is helemaal op de tijdgeest toegesneden. Maar toch stelt de nieuwe roman van Kees ’t Hart (1944) enigszins teleur.

Door Sonja de Jong - 16-1-2017, 13:43 (Update 16-1-2017, 16:18)

Zijn satire ontaardt in flauwe slapstick, die niet - zoals in ’t Harts vorige roman ’Teatro Olimpico’ - ondersteund wordt door onderliggende thematiek.

Eén overeenkomst met die voorganger heeft ’Wederzijds’ wel: miscommunicatie. Waar in ’Teatro Olimpico’ twee theatermakers verzandden in een moeras van onduidelijkheden rond een theateropvoering, is het in ’Wederzijds’ een brave conrector...