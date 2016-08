Rise of the Krays

(Just Entertainment) 107 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 30-8-2016, 14:53 (Update 30-8-2016, 14:53)

Toeval of niet, binnen enkele maanden zijn er drie films over de Engelse gangstertweeling Ron en Reggie Kray. In juni was dat de dvd ’Legend’, waarin acteur Tom Hardy briljant beide broers speelde. Nu is er ’Rise of the Krays’ en in oktober komt het vervolg ’Fall of the Krays’ op dvd. Weer wordt het verhaal verteld van de gentleman Reggie en de psychopaat/sadist Ronnie, die in de jaren vijftig en zestig samen de baas waren in de Londense onderwereld. ’Legend’ heeft iets meer stijl en klasse. ’Rise of the Krays’ is soberder, minder subtiel en lijkt menigmaal op een verfilmd toneelstuk. Dat neemt niet weg dat het kijken naar Simon Cotton in zijn rol als Ron een genot is.