Un + une

(E One) 106 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 6-9-2016, 13:17 (Update 6-9-2016, 13:17)

Hij (Oscarwinnaar Jean Dujardin; ’The artist’) is een pragmaticus, een rokkenjager, een bon vivant. Zij (Elsa Zylberstein; ’Il y a longtemps que je t’aime’) is een zweverig typetje, wat braaf en spiritueel. De filmmuziekcomponist en de vrouw van de ambassadeur komen elkaar tegen. De tegenpolen krijgen een klik, flirten, weren af (want beiden al bezet) en vallen voor elkaar, vallen over elkaar. Het mooie is: je ziet en voelt beide acteurs verliefd worden. Ze lopen elkaar mis en...