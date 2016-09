Der Staat gegen Fritz Bauer

(Cinéart) 101 minuten

Soms is het zo fijn om via films door te krijgen hoe bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Natuurlijk gedramatiseerd, maar toch. Zo weet iedereen wel dat de SS-er Adolf Eichman na WO II in Argentinië is ontvoerd door Israël om vervolgens daar berecht te worden. Maar velen weten niet dat de Duitse produreur Fritz Bauer daarvoor de aanzet gaf. Hij kon niet aanzien hoe allerlei oud nazi’s gewoon weer plaats hadden genomen in de politiek. Zij wilden...