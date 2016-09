Mother’s day

Door Hanneke van den Berg - 6-9-2016, 13:30 (Update 6-9-2016, 13:30)

Wanneer krijgt Jennifer Aniston zou eindelijk weer eens een rol waarin ze kan laten zien wat ze echt kan? En waarom laat Julia Roberts zich zo vreselijk uitdossen in deze rol als verkoopster op een homeshopping-kanaal?

En toch blijf je kijken naar deze supersterren in deze banale film, omdat het verhaal op zich toch heel aardig is. Twee zussen hebben niet aan hun ouders durven te vertellen dat de ene getrouwd is met een Indiase man en de andere met...