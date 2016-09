’Jesus Christ’ de hitmusical

Foto Margot de Heide Ted Neeley speelt Christus.

Hij komt weer naar Nederland. Na het succes van vorig jaar december, is een Italiaanse productie van de musical ’Jesus Christ Superstar’ rond Kerst te zien in onder meer Amsterdam en Den Haag. In de titelrol staat de Amerikaan die van Christus zijn specialiteit maakte: Ted Neeley.

Door Hans Visser - 15-9-2016, 15:52 (Update 15-9-2016, 15:52)

Is Neeley net als de musical een ’kind van zijn tijd’?

Dinsdag wordt Neeley 73. Toen hij in 1971 met de rol van melaatse en als invaller voor Christus in de Broadway-productie van deze musical stond,...