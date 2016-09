Vele stilzwijgen werkt verlammend op personages en verhaal

Foto PR Susan Visser, Monic Hendrickx en Kitty Courbois in ’De held’.

Door Marco Weijers - 28-9-2016, 13:11 (Update 28-9-2016, 13:11)

Over heel veel dingen wordt niet gepraat in ’De held’, naar het gelijknamige boek van Jessica Durlacher. Die muur van stilzwijgen werkt verlammend. Zowel op de personages en hun onderlinge relaties als op de film zelf.

Verhaal

Sara (Monic Hendrickx) en haar gezin keren in dit semi-autobiografische verhaal terug in Nederland na een lang verblijf in de Verenigde Staten.

Het weerzien met haar ouders is liefdevol, maar ook wat moeizaam. Zeker met haar vader Herman (Hans Croiset), een moeilijke man die nooit in detail...