Ted Neeley alias Jesus Christ te gast bij de krant in Holysloot

Foto’s Ella Tilgenkamp Ted Neeley ontmoet in het Witte Kerkje van Holysloot zijn publiek.

Is het een wonder dat Ted Neeley al zowat 45 jaar de titelrol speelt in de musical ’Jesus Christ Superstar’? Wonderlijker is het wellicht dat de nu 73-jarige acteur daarmee bij zijn publiek nog steeds diepe emoties losmaakt.

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 29-9-2016, 18:05 (Update 29-9-2016, 18:05)

Als gast van deze krant ontmoette hij gistermorgen in het kerkje van Holysloot een grote groep lezers van deze krant. Een bijzondere ervaring. In moeders, die hun dochters hadden meegenomen, werden bij zijn entree de tieners wakker die ze ooit waren. Lang voordat er...