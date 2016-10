Warcraft, the beginning

(Universal) 115 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 4-10-2016, 15:52 (Update 4-10-2016, 15:53)

Mensen nemen het op tegen Orcs, groene kolossen met puntoren en omhoog gerichte slagtandjes, die veel te veel anabole steroïden hebben geslikt en een stem hebben die de natte droom is van een gruntzanger van een metalband. Kansloze missie, zou je zeggen. Ware het niet dat magie in deze film een hoofdrol speelt. En dan kan alles. ’Warcraft, the beginning’ is opgepompte fantasy, vol zware bombast. Gaat nergens over, gaat nergens heen, zielloos spektakel. Behalve dan voor de miljoenen...