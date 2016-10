Fotograaf Peter Lindbergh richt zijn vizier op de ziel

Foto Peter Lindbergh / Gagosian Gallery Peter Lindberghs iconische ’witte overhemden-foto’ uit 1988, met Estelle Léfebure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatjana Patitz en Christy Turlington.

De Duitse fotograaf Peter Lindbergh behoort al veertig jaar tot de top van de modefotografie. In de jaren 80 introduceerde hij een nieuwe kijk op deze tak van fotografie. Niet langer gaat het alleen nog maar om het mooie gezicht, maar ook om wat erachter zit. Lindbergh richt zijn vizier op de ziel en de persoonlijkheid van het model.

Door Wietse Schmidt - 7-10-2016, 15:03 (Update 7-10-2016, 15:03)

De Kunsthal Rotterdam presenteert een overzichtstentoonstelling van zijn werk. ’Peter Lindbergh: A different vision on fashion photography’ is groots opgezet. De expositie biedt...