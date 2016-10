Happy birthday Marilyn Monroe

Photo Alfred Eisenstaedt/The Life Picture, Collection/Getty images Marilyn Monroe, Hollywood, 1953. Bekijk Fotoserie

Dit jaar zou Marilyn Monroe negentig zijn geworden. De Nieuwe Kerk in Amsterdam viert dat met de tentoonstelling ’Happy birthday Marilyn’. Veel van de getoonde objecten - van kunstwimpers tot kostuums - onderstrepen dat dit filmicoon welbeschouwd een bedenksel was.

Door Marco Weijers - 5-10-2016, 14:23 (Update 5-10-2016, 14:23)

Gentlemen prefer blondes. Marilyn Monroe realiseerde zich dat lang voordat zij in 1953 in de gelijknamige filmkomedie schitterde. Norma Jeane Baker noemde ze zich toen nog. Ze was een brunette die tegen het eind van de oorlog voor het eerst wat modellenwerk...