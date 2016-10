Geen film? Dan het toneel op!

AMSTERDAM - Nee, het is geen cabaret, waarschuwen ze. En toch ook weer wél. In de nieuwe voorstelling van Erik van Muiswinkel en Justus van Oel ’vertellen ze een film’, zoals dat heet. Waarbij ze het filmscript en hun eigen verhalen met elkaar verweven.

Door Jan Vriend - 13-10-2016, 0:00 (Update 13-10-2016, 0:00)

Maar eerst even over hun begintijd. Hoe ze elkaar leerden kennen, op de middelbare school in Haarlem. Erik hunkerde naar het podium, Justus leek de benodigde teksten uit zijn mouw te schudden.

Erik van Muiswinkel: „We waren betweterige gymnasiumgastjes.”

Justus...