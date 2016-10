’Bint’ schetst vooral psychologisch portret

Foto Ben van Duin Scène uit ’Bint’. Bekijk Fotoserie

Een stalen tucht eist Bint. De tijd van gemoedelijkheid, van verbroedering is voorbij. Men moet teruggrijpen naar het oude systeem ’van macht en van vrees’. In Bordewijks gelijknamige roman ’Bint’ (1934) staat de schooldirecteur voor ijzeren discipline. Een meedogenloos heerschap is het die nergens voor terugdeinst. Zelfs als een van zijn leerlingen zelfmoord pleegt, blijft hij vasthouden aan zijn systeem van kadaverdiscipline. De jonge docent De Bree voelt zich thuis in dat milieu. Hij mag de weggepeste collega van klas 4d, bijgenaamd de Hel, vervangen en hij gaat de strijd vol in.

Door Margriet Prinssen - 10-10-2016, 13:20 (Update 10-10-2016, 13:20)