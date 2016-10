Kim Wilde durft het verleden nu te omarmen

Foto Steve Ullathorne Kim Wilde: ,,Ik omarm het verleden nu en ben daar ook heel blij mee.”

„Ik geloof niet dat toeval bestaat”, zegt Kim Wilde. „Maar laten we daar niet al te diep op ingaan, want dat is weer een heel ander onderwerp”, voegt ze er lachend aan toe.

Door Peter Bruyn - 11-10-2016, 20:34 (Update 11-10-2016, 20:34)

De vraag was of haar hele carrière niet het gevolg is van een toevalligheid, omdat platenbaas Micky Most haar destijds, in 1980 spontaan contracteerde toen hij haar een achtergrondkoortje hoorde zingen bij een project van haar broer Ricky Wilde. „Ik zag van jongs af aan mijn toekomst wel degelijk...