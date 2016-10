’Toch nog even voor de klas’

Foto Matty van Wijnbergen Birgit Schuurman wilde vroeger graag onderwijzeres worden. Nu is ze het in ’Uilenbal.

Ooit droomde Birgit Schuurman ervan om juf te worden. In ’Uilenbal’ is zij nu dat nu, compleet met knot en brilletje. De zangeres en actrice ziet haar nieuwe filmoptreden als een leuke toevoeging aan de rollen die ze tot nog toe speelde, zegt zij in Amsterdam.

Door Marco Weijers - 12-10-2016, 14:04 (Update 12-10-2016, 14:04)

De familiefilm ’Uilenbal’, geschreven en geregisseerd door Simone van Dusseldorp (’Kikkerdril’), opende gisteren de dertigste editie van Cinekid en draait nu ook in de reguliere bioscopen.

Hoofdpersoon is de 8-jarige Meral (Hiba Ghafry), die net verhuisd is...