Warmbloedige mensen in een kille, berekenende wereld

Foto PR Scène uit ’Hell or high water’.

Wie is de held? Wie de schurk? Die vragen laat ’Hell or high water’ onbeantwoord. Goed en kwaad lopen op een intrigerende manier door elkaar heen in deze pakkende achtervolgingsthriller in een western-setting.

Door Marco Weijers - 19-10-2016, 13:57 (Update 19-10-2016, 13:57)

Taylor Sheridan, eerder al verantwoordelijk voor het uitstekende scenario van ’Sicario’, schreef ’Hell or high water’.

De Schotse David Mackenzie (’Young Adam’, ’Starred up’) regisseerde de film en ontlokte aan zijn hoofdrolspelers Oscar-waardige acteerprestaties. Chris Pine en Jeff Bridges maken daarbij de meeste indruk.

Pine speelt Toby Howard die samen met...