Relatie komt niet tot leven

Foto PR Max Perkins (Colin Firth, l.) en Thomas Wolfe (Jude Law) in ’Genius’.

Maxwell Perkins is een redacteur die getalenteerde literatoren ertoe dwingt hun manuscripten nog een kritisch onder de loep te nemen.

Door Marco Weijers - 19-10-2016, 14:16 (Update 19-10-2016, 14:16)

Max Perkins heeft voor de gerenommeerde Amerikaanse uitgever Scribner al grootheden als F. Scott Fitzgerald en Ernest Hemingway onder zijn hoede, wanneer hij in dit regiedebuut van de Brit Michael Grandage een heel dik manuscript op zijn bureau krijgt. De schrijver ervan, Thomas Wolfe (Jude Law), is overal al afgewezen. Toch denkt Perkins dat in diens omvangrijke woordenbrij een prachtige roman schuilt....