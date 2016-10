Een prima griezelwerkje

Los Angeles, 1967. Alice Zander staat in de deuropening en roept: ’De geestenwereld is nu eenmaal onvoorspelbaar!’. Het medium is wanhopig: ze heeft geldzorgen en nu beent er alweer een ontevreden klant de praktijk uit. Om haar seances van ’geloofwaardiger geestdrift’ te voorzien, schaft zij een ouijabord aan waarmee de gene zijde kan worden opgeroepen.

Door Eric le Duc - 27-10-2016, 7:25 (Update 27-10-2016, 7:25)

Het spel lijkt een miskoop, totdat de jongste dochter van Alice met sinistere stemmetjes berichten uit het hiernamaals gaat doorgeven.

Na het alleraardigste ’Oculus’ (2013) levert Mike Flanagan...