Juist evenwicht in ’Doctor Strange’ tussen humor en drama

Foto PR ’Doctor Strange’.

Het filmuniversum van Marvel Studio blijft uitdijen. ’Doctor Strange’ is de veertiende film die zich in deze op stripboeken gebaseerde werkelijkheid afspeelt. Benedict Cumberbatch mag daarin als de meester magiër uit de titel nieuwe dimensies ontsluiten. Met een vette knipoog naar de Sixties.

Door Marco Weijers - 27-10-2016, 6:33 (Update 27-10-2016, 6:33)

Doctor Strange, in 1963 bedacht door Marvel-grootheden Steve Ditko en Stan Lee, is een kind van zijn tijd. De arrogante neurochirurg die zijn handen verbrijzelt in een vreselijk auto-ongeluk, gaat tijdens zijn queeste voor genezing op een spirituele reis....