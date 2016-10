Beproefd succes alshouvast

Foto KIPPA Danny de Munk en Matheu Hintzen in de nieuwe versie van ’Ciske de Rat’. KIPPA

’Ciske de Rat’ komt terug, ’Hair’ en ’Jesus Christ Superstar’ zijn weer te zien en ook de hits van The Beatles en Cliff Richard klinken opnieuw in de theaters. De première van ’The Lion King’ (deze zondag) illustreert de honger naar oud succes. De theaterwereld geeft wat we willen, want de zalen moeten vol.

In de jacht op rendement kiest de amusementsbranche voor zekerheid. En nostalgie biedt houvast. Zo verkopen de kaartjes voor concerten van tribute bands beter dan die van beginnende...