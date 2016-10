Bladeren door de ’jeugd’ van een kunstenaarsdorp

Collectie Gemeentemuseum Den Haag Kasper Niehaus, ’Promenade langs de Amstel’, 1925-1930. Bekijk Fotoserie

Het werd eigenlijk wel eens tijd. Want over de kunstenaars die in het Noord-Hollandse dorp Bergen tot bloei kwamen is veel geschreven. Niettemin: een lekker prentenboek dat een impressie geeft van hoe in de jaren 1910-1940 het kunstenaarsdorp werd geboren? Dat was er nog niet.

Door Hans Visser h.visser@hollandmediacombinatie.nl - 29-10-2016, 22:35 (Update 29-10-2016, 22:35)

Zondagmiddag, 30 oktober, wordt in het Bergense Museum Kranenburgh het boek ’Rondom de Bergense School’ gepresenteerd. Het boek kent weinig pretenties en is zeker geen standaardwerk dat de belangrijkste schilderijen uit die jaren laat zien. Het is...