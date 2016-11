’Dit wordt de grootste Museumnacht ooit’

Foto Adinda van Groeningen Huize Frankendael tijdens de Museumnacht van vorig jaar.

De Amsterdamse Museumnacht beleeft met 57 deelnemende instellingen komende zaterdag zijn grootste editie ooit. Dat is zelfs een noodzaak, want nieuwe locaties buiten het centrum moeten de drukte in de populairste musea wat verminderen.

Door Hans Visser - 2-11-2016, 18:02 (Update 2-11-2016, 18:17)

De belangstelling is nu eenmaal groot, omdat de Nacht veel meer biedt dan alleen het kijken naar kunst. Het ’evenement’ is dan ook bedoeld voor een vooral jong publiek dat zich zelden of nooit in de musea laat zien. Dat die formule werkt blijkt uit de gestage groei...