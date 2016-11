Melle de Boer blijft leren

Foto PR Melle de Boer: ,,Ik kan mij nu verschuilen achter het feit dat dit niet mijn eigen teksten zijn.”

Dit weekeinde vindt in het centrum van Den Haag wederom het jaarlijkse Crossing Border festival plaats. Nieuw is de verhuizing van de Koninklijke Schouwburg naar een aantal podia rond de Grote Markt. Gebleven is de eigenzinnige programmering waarbij raakvlakken worden gezocht tussen muziek en literatuur. Op het wederom uitgebreide programma dit jaar poëzie van PJ Harvey, muziek van onder anderen Michael Franti en Angel Olsen en een groot aantal schrijvers waaronder Arnon Grunberg, DBC Pierre en Ilja Leonard Pfeijffer.

Door Peter Bruyn - 3-11-2016, 9:19 (Update 3-11-2016, 9:19)

