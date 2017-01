Bijzondere puzzel intrigeert steeds meer

Foto Cinéart Mark Rendall en Gemma Arterton in ’The history of love’.

Wie van puzzelen houdt, kan z’n lol op bij ’The history of love’. Radu Mihaileanu regisseerde de verfilming van Nicole Krauss’ roman uit 2005, een literaire schepping die sterk is geworteld in de Joodse afkomst van deze Amerikaanse schrijfster.

Door Marco Weijers - 4-1-2017, 12:51 (Update 4-1-2017, 12:51)

Een deel van het verhaal speelt zich af in een Joodse nederzetting in het voor-oorlogse Polen, waar drie vrienden verliefd zijn op de knappe Alma (Gemma Arterton). Leo (Mark Rendall) is degene die haar hart wint, maar kort daarna zet haar familie haar...