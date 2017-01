Belabberd verhaal, slechte acteurs, niet spannend

Foto PR Een studente (Cressida Bonas) ziet dingen die er niet zijn.

Door Fabian Melchers - 11-1-2017, 14:19 (Update 11-1-2017, 14:19)

Spreek zijn naam niet uit, want dan pakt hij je. De Bye Bye Man nestelt zich in je hoofd, zorgt voor waanbeelden en jaagt iedereen de dood in.

Schurk

Een vloek zonder oplossing, een denkbeeldige schurk die vaker niet dan wel opduikt. Klinkt niet echt spannend toch? Is het ook niet.

De onwetende Elliott stuurt zichzelf en zijn vrienden naar de verdoemenis wanneer hij vroeg in ’The Bye Bye Man’ de naam van Het Kwaad hardop verkondigt. Vanaf dat moment zien de studenten dingen...