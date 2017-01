Ghostbusters 3

(Sony) 116 minuten

Door Hanneke van den Berg - 17-1-2017, 16:17 (Update 17-1-2017, 16:17)

’Ghostbusters’, met Bill Murray en Sigourney Weaver, was in een alweer ver verleden (1984) een groot succes. Nog steeds kan iedereen die de film ooit heeft gezien de titelsong meezingen. (’Who you gonna call? Ghostbusters!!’). Het vervolg daarop, vijf jaar later, was al wat minder en dat had toch wat alarmbelletjes moeten laten rinkelen. Desalniettemin werd onlangs besloten dat een derde poging best de moeite waard zou kunnen zijn. En dat blijkt een vrij slechte beslissing te zijn.

Met deze...