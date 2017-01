Drama maakt kijker emotioneel rijker

Foto’s PR Michelle Williams en Casey Affleck in ’Manchester bij the sea’.

Soms deelt het leven rake klappen uit, maar zelden zijn ze zo verpletterend als in de nieuwe film van de Amerikaanse schrijver en regisseur Kenneth Lonergan (’You can count on me’).

Door Marco Weijers - 18-1-2017, 15:51 (Update 18-1-2017, 16:11)

Hij laat ons in ’Manchester by the sea’ kennis maken met Lee Chandler, die in Boston een zichbaar vreugdeloos bestaan leidt als conciërge en klusjesman. Casey Affleck speelt hem: met afhangende schouders, een afkeer van gebabbel en een nogal kort lontje.

Gedwongen

Wanneer zijn oudere broer Joe overlijdt, wordt Afflecks personage gedwongen om...