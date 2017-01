Grove humor en slappe lul

Foto Amaury Miller Tim en Steffen Haars gaan er weer vol tegenaan.

Steffen en Tim Haars stonden aan de wieg van New Kids. Na twee succesvolle films over deze kansloze klungels uit Maaskantje en de romantische komedie ’Bro’s before ho’s’ (2013), komen zij nu met ’Ron Goossens: Low-budget stuntman’, die volgende week in première gaat. Met Tim in de titelrol én een opmerkelijke cameo van Chris Zegers’ kortste end.

Door Marco Weijers - 18-1-2017, 16:24 (Update 18-1-2017, 16:24)

Het Amsterdamse café waar de gebroeders Haars zich laten interviewen heeft nog maar z’n deuren geopend, de winterzon staat nog laag, de eerste koffie is...