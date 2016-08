Modekoning Lauren gek van auto’s

Foto BMW Ralph Lauren rijdt heel af en toe zelf in zijn peperdure Bugatti, zoals hier tijdens het Pebble Beach Concours d’Elegance in Californië. Bekijk Fotoserie

Zelfs als je niets met kleding hebt, ken je zijn naam. Wat met een dassenwinkel begon, groeide in bijna vijftig jaar uit tot een van de grootste kledingmerken ter wereld. Het imperium van Ralph Lauren (76) is groots, maar zijn autoverzameling is nog indrukwekkender.

Zijn eerste auto was een Morgan uit de jaren vijftig, maar die verkocht de Amerikaan Ralph Lauren in 1964 toen zijn eerste kind werd geboren. Pas veertien jaar later, na een periode van een groot aantal huurauto’s met...