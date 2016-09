Transit-sleutel oersterk

Getest in klimaatkasten met temperaturen tussen woestijnhitte en ijzige kou, en in een vochtigheidsgraad tot 100 procent. Vijf uur lang blootgesteld aan doordringende fijnstof en 96 uur aan diesel, benzine, ethanol, reinigingsmiddelen en zweet. Tijdens de ’broekzaksimulatie’ trilde hij vier uur onafgebroken te midden van muntjes en andere sleutels. De knopjes werden extra hard ingedrukt en tenslotte werd hij 100.000 keer gebruikt in temperaturen van 50 graden Celsius tot min 10. Daarmee was een sleutel geboren die net zo robuust is...