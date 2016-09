Alfa’s suv hangt in de steigers

Foto FCA Je moest niet met je ogen knipperen, want de eerste Alfa-suv was amper een seconde in beeld.

Dat de suv een enorme hit is, dat weten we al enkele jaren. Elk zichzelf respecterend automerk komt vroeg of laat met een suv-achtige op de markt om een graantje van deze rage mee te pikken. Dat zelfs Alfa Romeo er een in de steigers heeft hangen, was onlangs te zien in een fabrieksfilmpje.

Alfa heeft ook al een naam voor zijn eerste en tevens langverwachte suv: Stelvio. De Passo dello Stelvio in de Italiaanse Alpen is sinds mensenheugenis een van de...